De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben hun kantoor in Buckingham Palace gesloten en al hun eigen personeel binnen het Britse koningshuis ontslagen. Dat melden vrijdag meerdere Britse boulevardkranten.

Het gaat om vijftien medewerkers, die in dienst waren van de hertog en hertogin van Sussex. Het ontslag is naar verluidt in januari tijdens een persoonlijk gesprek meegedeeld, nadat Harry en Meghan onverwacht hadden bekendgemaakt een stap opzij te zetten binnen het Britse koningshuis. Mogelijk kunnen een of twee personeelsleden elders aan de slag binnen de hofhouding.

Onder de ontslagen personeelsleden is er de woordvoerster van het stel, Sara Latham, voorheen ook werkzaam voor de Obama's, en persoonlijke secretaris Fiona Mcilwham. Luidens de kranten waren de koningin, kroonprins Charles en prins Williams op de hoogte. Officieel heeft Buckingham Palace nog niet gereageerd. Volgens Britse media is de sluiting van het kantoor een van de duidelijkste signalen dat de twee niet van plan zijn om nog in het Verenigd Koninkrijk te wonen. Sinds een paar weken verblijven ze met hun zoontje Archie in Canada.

