De presidentsverkiezingen in Italië hebben ook na een derde stemronde geen winnaar opgeleverd. De grootste partijen zijn het nog steeds niet eens over wie Sergio Mattarella moet opvolgen.

De nieuwe president wordt gekozen door 1.009 parlementsleden en vertegenwoordigers van de twintig regio's. Veel van hen stemden blanco in de eerste drie stemrondes.

De vierde stemronde wordt donderdag gehouden. Dan volstaat een absolute meerderheid. In de eerste drie rondes moest een kandidaat twee derde van de stemmen krijgen om president te worden. Voor de functie is onder meer premier Mario Draghi kandidaat.

De partijen stonden woensdag nog ver af van een consensus. De fronten leken harder te worden. Onder meer het centrumlinkse blok wijst de drie kandidaten af die de centrumrechtse partijen tot dusver voordroegen. De drie rechtse partijen gaven voor het eerst verschillende stemadviezen aan hun kiesmannen en -vrouwen.

De meeste stemmen (125) gingen naar Sergio Mattarella, hoewel die een tweede ambtstermijn tot nu toe afwijst. Veel politici willen dat hij aanblijft om de regering van premier Draghi niet in gevaar te brengen. De samenhang in de meerpartijenregering staat steeds meer op het spel.

