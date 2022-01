Nog amper drie maanden vooraleer Frankrijk een nieuwe president kiest maar de kans dat onze zuiderburen een linkse kandidaat naar het Elysée stemmen, lijkt kleiner dan ooit.

Links Frankrijk is namelijk erg verdeeld en geen enkele kandidaat komt in de peilingen ook maar in de buurt van huidig president Emmanuel Macron en de rechtse kandidaten.

Daarom wordt van 27 tot 30 januari alsnog een -online- linkse voorverkiezing georganiseerd om een gemeenschappelijke kandidaat te vinden. Addertje onder het gras: het gaat om een burgerinitiatief, sommige kandidaten willen niet deelnemen, anderen hebben al gezegd het resultaat naast zich te zullen neerleggen en toch 'cavalier seul' te zullen spelen.

De Franse kiezer kan tijdens de online verkiezingen van de 'primaire populaire' zijn stem uitbrengen. Dat gebeurt op een aparte manier: men kan niet op één kandidaat stemmen, maar alle kandidaten een score geven op een schaal van 'onvoldoende', 'redelijk' tot 'heel goed'. Dat moet in een ideale wereld leiden tot een 'presidentskandidaat van het volk', maar zoals gezegd: de verdeeldheid is groot bij links en niets zegt dat de 'verliezers' hun kandidatuur zullen intrekken en zich achter één man/vrouw zullen scharen.

De uiterst linkse Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise), die het initiatief geen warm hart toedraagt, is de linkse koploper in de recentste peilingen, met 10,5 procent. Dat is nog niet de helft van Macron, die rond de 24 procent scoort. De vier belangrijkste linkse kandidaten, burgemeester van Parijs Anne Hidalgo (Parti Socialiste), de groene Europarlementariër Yannick Jadot (EE-LV), Christiane Taubira en Mélenchon, komen samen ongeveer op gelijke hoogte van Macron. Een gemeenschappelijke linkse kandidaat, die de linkse achterban verenigt, is dus een conditio sine qua non om te concurreren met Macron en (extreem)rechts.

Wie wil stemmen, mocht zich tot eind vorige week inschrijven. De website klokte af op 467.000 overwegend jonge Franse kiesgerechtigden. Dat is mijlenver verwijderd van de verhoopte 2 miljoen.

Een tweede ronde tussen huidig president Emmanuel Macron, de rechtse Valérie Pécresse (16,5 procent) van Les Républicains, de extreemrechtse Marine Le Pen (18 procent) of Eric Zemmour (12,5 procent) lijkt op dit moment veel waarschijnlijker. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen vindt plaats op 10 april, de tweede op 24 april.

