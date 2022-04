De presidenten van Polen, Estland, Letland en Litouwen zijn woensdagochtend onderweg naar de Oekraïense hoofdstad Kiev.

Het bezoek van de presidenten Andrzej Duda (voor Polen), Alar Karis (voor Estland), Egil Levits (voor Letland) en Gitanas Nauseda (voor Litouwen) moet een hart onder de riem zijn voor Oekraïne en hun Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelensky.

Dat melden Jakub Kumoch, hoofd van het bureau voor buitenlands beleid van de kanselarij van de Poolse president, en de Litouwse president Nauseda op Twitter. De tweets gaan gepaard met foto's die de presidenten tonen op een treinperron en in een ruimte die op een treinwagon lijkt.

Normaal gesproken zou ook Duits president Frank-Walter Steinmeier met het viertal meereizen, maar hij was wegens zijn Ruslandpolitiek in het verleden niet gewenst in Kiev. De Oekraïense ambassadeur in Berlijn heeft intussen wel Olaf Scholz uitgenodigd te bezoeken, zo meldt het Duitse weekblad Der Spiegel.

Heading to Kyiv with a strong message of political support and military assistance.



Lithuania 🇱🇹 will continue backing Ukraine's 🇺🇦 fight for its sovereignty and freedom.



Разом до перемоги! pic.twitter.com/WLb5yR5W69 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 13, 2022

