'Ik ben kandidaat.' Zo heeft de Franse president Emmanuel Macron zijn kandidatuur voor een tweede presidentieel mandaat officieel gemaakt in een brief aan de Fransen, die gepubliceerd werd op de websites van verschillende media.

'We zullen meer moeten werken en de belastingen op arbeid en productie verder moeten verlagen', zegt president Macron onder meer in de brief, waarin hij verwijst naar de hoofdlijnen en waarden verbonden aan zijn project. De zin refereert aan zijn omstreden pensioenhervorming, die uitgesteld werd wegens de coronapandemie.

Naast enkele gekende hervormingsprojecten, beloofde president Macron op andere vlakken een andere methode. 'We zijn niet in alles geslaagd. Er zijn keuzes die ik anders zou maken, met de ervaring die met u bereikte', erkende hij. Dat is meteen de enige verwijzing naar de sociale spanningen die het begin van zijn ambtstermijn kenmerkten.

Nadat hij zijn staat van dienst verdedigd had, vooral wat de pandemie betreft, gaf hij ook aan 'de prioriteit aan de scholen en aan onze leraars' te willen geven, die 'vrijer, meer gerespecteerd en beter betaald' zullen worden. Bovendien wil hij 'het sociale model behouden en zelfs verbeteren'.

Verder wil hij 'blijven investeren in onze innovatie en ons onderzoek om Frankrijk aan het hoofd van sectoren te plaatsen die, zoals hernieuwbare energie, kernenergie, batterijen, landbouw en computertechnologie, de toekomst uitmaken'. Het vooropgestelde doel is dat Frankrijk 'een grote ecologische natie' wordt, die 'als eerste onafhankelijk wordt van gas, aardolie en steenkool'.

Wat waarden betreft, roept hij de Fransen op om niet op zichzelf terug te plooien noch om nostalgie te cultiveren, om 'het Frankrijk van onze kinderen te bouwen, niet het Frankrijk van onze kindertijd te herkauwen'. 'Ik ben kandidaat om, op de uitdagingen van de eeuw, met u een uniek Frans en Europees antwoord te bedenken', schreef hij.

