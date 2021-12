Zoran Zaev, de premier van Noord-Macedonië, heeft zijn ontslag ingediend. In oktober leed zijn sociaaldemocratische partij een grote nederlaag bij de lokale verkiezingen. Het ontslag was verwacht, omdat hij meteen na de stembusgang al had aangekondigd dat hij zou opstappen als premier en partijleider. In november deed hij dat laatste al.

De voorbije weken bereidde Zaev een ordentelijke machtsoverdracht voor. Anderhalve week geleden werd Zaevs voorkeurskandidaat, Dimitar Kovacevski, verkozen tot nieuwe partijleider. Die is nu op weg om ook premier te worden - de sociaaldemocraten beschikken in het parlement nog over een kleine meerderheid. De partij heeft ook de steun van een partij die de belangen van een kleine Albanese minderheid vertegenwoordigt.

Zaev was premier van mei 2017 tot januari 2020, en opnieuw sinds augustus vorig jaar. Zijn belangrijkste verwezenlijking was een einde maken aan het lang durende geschil met buurland Griekenland, over de naam 'Macedonië'.

