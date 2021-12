Als Rusland territoriale integriteit van Oekraïne schendt, zal dat 'massieve gevolgen en een ernstige kost met zich meebrengen', waarschuwt De Croo.

In de marge van de top van het Oostelijk Partnerschap heeft premier Alexander De Croo woensdag een ontmoeting gehad met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Dat meldt de woordvoerder van de premier. Nu Oekraïne geconfronteerd wordt met een grote troepenopbouw van het Russische leger en westerse landen een inval vrezen, heeft De Croo zijn uitdrukkelijke steun uitgesproken voor de territoriale integriteit van Oekraïne. Als Rusland die schendt, zal dat 'massieve gevolgen en een ernstige kost met zich meebrengen', waarschuwt De Croo.

Op de zesde top van het Oostelijk Partnerschap in Brussel zitten de Europese staatshoofden en regeringsleiders samen met de leiders van vijf van hun zes partnerlanden aan de Europese oostgrens: Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië en Oekraïne. De Wit-Russische president Aleksander Loekasjenko heeft zijn deelname opgeschort.

Nood aan de-escalatie

De spanningen aan de Russisch-Oekraïense grens hangen als een schaduw boven de top. Het mag dan ook niet verbazen dat De Croo zijn steun aan de Oekraïense president Zelenski heeft uitgesproken.

De Croo loofde hem ook 'voor zijn terughoudendheid in het conflict met Rusland en voor het feit dat hij alle kansen geeft aan de dialoog met Rusland'. Er is vandaag nood aan de-escalatie, luidt het bij de premier. 'Tegelijk moet het duidelijk zijn dat de schending van de territoriale integriteit van Oekraïne massieve gevolgen en een ernstige kost zal hebben voor Rusland.' De Croo heeft Oekraïne ook gevraagd om zich te blijven engageren in de strijd tegen corruptie en het versterken van rechtsstaat.

De Russische dreiging komt donderdag ook aan bod op de Europese top. Verwacht wordt dat de EU-leiders Moskou gezamenlijk zullen waarschuwen voor de bijzonder zware gevolgen die een inval in Oekraïne met zich zou meebrengen.

