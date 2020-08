De voorzitter van de nationaal-conservatieve Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) , Jaroslaw Kaczynski, heeft een herschikking en inkrimping van de regering aangekondigd.

De reshuffle zal in de loop van september en tegen uiterlijk begin oktober gebeuren, zei Kaczynski woensdag aan persbureau PAP. Maar de herschikking heeft geen invloed op de functie van regeringsleider, want dat blijft Mateusz Morawiecki. Over de andere personeelswijzigingen gaf de voorzitter geen uitleg. De 71-jarige Kaczynski, die geen regeringsverantwoordelijkheid meer draagt en gewone parlementariër is, wordt beschouwd als de sterke man van de Poolse politiek.

De PiS regeert sinds 2015 met een absolute meerderheid. Ook de Poolse president Andrzej Duda komt uit de gelederen van de conservatieve PiS. Partijvoorzitter Kaczynski zei nog dat het aantal ministers en hun administraties van momenteel twintig zou teruggebracht worden tot twaalf of elf. Daardoor zou de overheid in de toekomst sneller en efficiënter kunnen optreden.

