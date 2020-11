De veroordeling door het Europees Parlement van de Poolse abortuswetgeving is niets meer dan een ongeëvenaarde inmenging in het binnenlands beleid van een lidstaat van de Europese Unie (EU). Dit heeft de voorzitter van het Poolse Grondwettelijk Hof vrijdag tegen het Poolse persbureau PAP gezegd.

'De EU heeft geen jurisdictie om de regelgeving van het Grondwettelijk Hof van een lidstaat vorm te geven of de wettelijkheid van de beslissingen van de rechters opnieuw te bekijken', zei Julia Przylebska. Op 22 oktober besloot het Poolse Grondwettelijk Hof om abortus illegaal te maken in het geval van ernstige en niet te corrigeren afwijkingen bij de foetus.

Aangezien de meeste legale abortussen in Polen om die reden plaatsvinden, komt dat neer op een 'de facto verbod' dat tot een toename van 'onveilige, clandestiene en levensbedreigende abortussen leidt', vond het Europees Parlement (EP) donderdag. Het veroordeelde de nieuwe regels met 455 stemmen voor, 145 stemmen tegen en 71 onthoudingen.

Voorts beklemtoonde het EP dat de gerechtelijke hervormingen van de ultraconservatieve regeringspartij PiS de onafhankelijkheid en legitimiteit van het Poolse Grondwettelijk Hof ernstig hebben geschaad.

