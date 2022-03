Een burgemeester van een stadje vlakbij de Oekraïense grens, heeft dinsdag de extreemrechtse Italiaanse politicus Matteo Salvini in verlegenheid gebracht.

De voorzitter van Lega kreeg van de burgemeester een T-shirt cadeau met het hoofd van de Russische president Vladimir Poetin, die Salvini jaren geleden zelf gedragen had. Het incident gebeurde enkele uren voor minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) werd ontvangen door de burgemeester.

Salvini, die als minister van Binnenlandse Zaken een anti-immigratiebeleid voerde, bezocht Przemysl om zijn steun uit te drukken voor de Poolse inspanningen rond de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hij bezocht ook het station van Przemysl, waar vluchtelingen gratis de trein kunnen nemen.

Burgemeester Wojciech Bakun drukte zijn dank uit voor de hulp van Italiaanse organisaties. Hij had echter ook een persoonlijke boodschap voor Salvini en haalde een T-shirt boven met Poetins hoofd en het Russische opschrift 'leger van Poetin'. Het ging om dezelfde T-shirt waarmee Salvini in 2014 gefotografeerd werd op het Rode Plein in Moskou.

'We willen met u naar een opvangcentrum aan de grens gaan om te tonen wat uw vriend Poetin gedaan heeft. Wat deze persoon die u als een vriend beschrijft gedaan heeft voor deze mensen, waarvan er elke dag 50.000 de grens oversteken', aldus de burgemeester. De enige voorwaarde voor zo'n bezoek is dat Salvini het shirt draagt. Daarop liep Salvini weg: 'sorry, sorry... we helpen de vluchtelingen'.

Het incident vond plaats enkele uren voor het bezoek van de Belgische minister Kitir aan Przemysl. Zij kreeg gelukkig een fijnere ontvangst van de burgemeester.

De minister bezocht eerst een grote supermarkt die werd omgebouwd tot opvangcentrum voor vluchtelingen. De vluchtelingen worden met bussen opgehaald aan de grens en kunnen vanuit het centrum richting het station gaan of op een bus stappen naar Poolse of buitenlandse bestemmingen. Het centrum, dat ook onder meer winkels en een kinderopvang herbergt, vangt vluchtelingen op die via de vier zuidelijke grensposten, waaronder die van Medyka, het land binnenkomen. Van de ruim 141.000 Oekraïense vluchtelingen die in de afgelopen 24 uur de grens overstaken, arriveerden er 72.000 via die vier posten, legde Bakun uit. Elke nacht verblijven zowat 3.000 mensen in de slaapzalen en de gangen.

Naast opvang voorziet het centrum in de opslag van hulpgoederen, die met trucks naar Oekraïne gevoerd worden. Dat gebeurt vooral naar Lviv, maar er vertrok onlangs ook nog een truck naar een militaire post op zowat 60 kilometer van Kiev. Militairen zorgen er dan voor dat het materiaal in de belaagde stad terechtkomt. 'We werken enkel samen met erkende organisaties in Oekraïne, zodat we zeker zijn dat het materiaal bij de juiste mensen terechtkomt', aldus de burgemeester. Hij legt ook uit dat Polen gebruik maakt van een nieuwe wet waardoor trucks met hulpgoederen zonder al te veel controles Oekraïne binnen mogn. Ook Belgische particulieren die goederen willen afleveren worden naar het centrum geleid. Zo weten ze zeker dat hun materiaal goed terechtkomt.

