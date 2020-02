In de Duitse deelstaat Thüringen zijn politici over het politieke spectrum heen het eens geraakt over een "stabiliteitspact" om ervoor te zorgen dat het extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) geen zeggenschap bij het nemen van beslissingen kan krijgen, aldus bronnen vrijdag.

Vertegenwoordigers van de linkse hardliner Die Linke, de sociaaldemocraten (SPD), de Groenen en de christendemocraten (CDU) kwamen tot het akkoord nadat dankzij stemmen van de AfD een outsider van de liberale FDP, die nauwelijks verkozen raakte bij de deelstaatverkiezingen in oktober, op 5 februari deelstaatpremier werd.

Het was de eerste keer in de Duitse geschiedenis dat een deelstaatpremier aan de macht kwam dankzij steun van extreemrechts, voor verwarring zorgend bij de partijen van het establishment die zich hadden voorgenomen niet samen te werken met parlementsleden van de AfD.

Uiteindelijk werd de FDP'er Thomas Kemmerich enkele dagen daarop tot aftreden gedwongen. Sindsdien zoeken de politieke partijen in de kleine centrale deelstaat manieren om uit de politieke crisis te raken.

Plaatselijke politici kwamen vrijdag overeen te vermijden dat de AfD de balans kan doen omslaan als het gaat om wetgevende beslissingen. Er komen ook andere maaregelen, maar daar zijn geen verdere details over voorhanden.

De leiders van de vier partijen onderhandelen apart ook hoe zij een meerderheid kunnen organiseren om de kandidaat van Die Linke, Bodo Ramelow, weer aan de macht te krijgen nadat die partij vorig jaar de verkiezingen had gewonnen.

