De Catalaanse minister-president Quim Torra heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd, temidden de regeringscrisis in de Spaanse regio. Hij zal de nieuwe verkiezing van het regionale parlement uitroepen na aanname van de regionale begroting, heeft hij woensdag aangekondigd in het Catalaanse parlement. Een tijdlijn noemde hij niet.

De regeringscrisis brak maandag uit toen het bestuur van het parlement Torra zijn status van parlementslid introk. Eerder had de Spaanse justitie Torra 18 maanden uit zijn functies gezet wegens ongehoorzaamheid, omdat hij had geweigerd separatistische symbolen te verwijderen van publieke gebouwen voor de parlementsverkiezingen in april 2019.

De vraag of Torra ook zonder een zitje in het parlement kan verder regeren, splijtte de regerende separatische partijen. De linkse coalitiepartner ERC die net als JuntsXCat van Torra en andere groeperingen de onafhankelijkheid nastreeft, eiste dat Torra aftreedt als minister-president.

De regeringscrisis brak maandag uit toen het bestuur van het parlement Torra zijn status van parlementslid introk. Eerder had de Spaanse justitie Torra 18 maanden uit zijn functies gezet wegens ongehoorzaamheid, omdat hij had geweigerd separatistische symbolen te verwijderen van publieke gebouwen voor de parlementsverkiezingen in april 2019. De vraag of Torra ook zonder een zitje in het parlement kan verder regeren, splijtte de regerende separatische partijen. De linkse coalitiepartner ERC die net als JuntsXCat van Torra en andere groeperingen de onafhankelijkheid nastreeft, eiste dat Torra aftreedt als minister-president.