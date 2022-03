De politie mag niet controleren of gezinnen die Oekraïense vluchtelingen opvangen dat te goeder trouw doen.

De Limburgse gouverneur Jos Lantmeeters (N-VA) riep alle burgemeesters op om de gastgezinnen in hun gemeenten politioneel te laten screenen om er zeker van te zijn dat er niemand met minder goede bedoelingen tussen zit. Zo wil hij bijvoorbeeld vermijden dat zedendelinquenten erin zouden slagen om Oekraïen­se kinderen of jongeren in huis te halen.

De lokale politiezones ontvingen vrijdag echter een nota van de federale politie met de melding dat het wettelijk niet toegestaan is om te controleren of gastgezinnen een strafblad hebben of ooit op de een of andere manier in contact zijn gekomen met het gerecht.

Lantmeeters vindt dat er zo snel mogelijk een oplossing moet komen, zo zegt hij in de krant Het Belang van Limburg. 'We kunnen echt niet het risico nemen dat minder betrouwbare mensen de kans krijgen om vluchtelingen op te vangen.'

'De geïntegreerde politie werkt uiteraard mee aan het goede en veilige verloop van de opvang van vluchtelingen', reageert An Berger, woordvoerder van de federale politie. 'Wat betreft de screening van gezinnen of personen die zich kandidaat stellen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen, moet ook de privacywetgeving worden gerespecteerd. Op basis van een grondige juridische analyse door de politie en een advies van het COC (Controleorgaan op de politionele informatie, nvdr) wordt nu werk gemaakt van een ministeriële omzendbrief.'

