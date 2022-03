In het onderzoek naar veronderstelde illegale coronafeestjes rond de Britse regering is de politie van Londen begonnen met het verhoren van belangrijke getuigen. Het onderzoek schakelt daarmee een versnelling hoger, stellen waarnemers.

Rechercheurs hebben inmiddels de antwoorden bekeken op de vragenlijsten die meer dan honderd mensen moesten invullen, onder wie ook Johnson. Deze personen waren betrokken bij bijeenkomsten op het kantoor van Johnson in Downing Street en in andere overheidsgebouwen tijdens een coronalockdown.

De affaire kreeg de naam partygate, omdat het om feestjes en vrijdagmiddagborrels zou gaan. De politie heeft nog geen boetes uitgedeeld of een zaak doorverwezen naar justitie. Elk antwoord op de vragenlijst wordt beoordeeld samen met al het beschikbare bewijsmateriaal, en als er voldoende bewijs is verzameld, zal er worden doorverwezen, aldus de politie.

Premier Boris Johnson is niet ondervraagd, aldus een ingewijde.

Rechercheurs hebben inmiddels de antwoorden bekeken op de vragenlijsten die meer dan honderd mensen moesten invullen, onder wie ook Johnson. Deze personen waren betrokken bij bijeenkomsten op het kantoor van Johnson in Downing Street en in andere overheidsgebouwen tijdens een coronalockdown. De affaire kreeg de naam partygate, omdat het om feestjes en vrijdagmiddagborrels zou gaan. De politie heeft nog geen boetes uitgedeeld of een zaak doorverwezen naar justitie. Elk antwoord op de vragenlijst wordt beoordeeld samen met al het beschikbare bewijsmateriaal, en als er voldoende bewijs is verzameld, zal er worden doorverwezen, aldus de politie. Premier Boris Johnson is niet ondervraagd, aldus een ingewijde.