Na de Russische aanval op Oekraïne heeft de Poolse regering aan de NAVO gevraagd om artikel 4 van het Noord-Atlantisch Verdrag te activeren.

Dat voorziet in consultaties tussen de leden van de alliantie als de veiligheid van één van de lidstaten wordt bedreigd.

De Poolse ambassadeur bij de NAVO heeft de vraag overgemaakt aan secretaris-generaal Jens Stoltenberg, 'samen met een groep bondgenoten', aldus de woordvoerder van de Poolse regering. De Poolse president Andrzej Duda heeft deze morgen een spoedvergadering bijeengeroepen met zijn regering en militaire bevelhebbers.

Polen is een rechtstreeks buurland van Oekraïne. De ambassadeurs van de 30 NAVO-landen zijn in Brussel ook in spoed bijeengekomen.

