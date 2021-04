Polen gaat tegen 2049 al zijn koolmijnen sluiten, heeft de regering in een 'historisch' akkoord afgesproken met de vakbonden. De 120.000 mijnwerkers komen in aanmerking voor een ontslagvergoeding en voor de mijnregio Silezië wordt geld vrijgemaakt.

De kwestie ligt heel gevoelig in Polen, waar politici vrezen de stemmen van de mijnwerkers te verliezen. Het akkoord moet nog wel officieel worden gemaakt. Ook moet er toestemming komen van de Europese Commissie, die moet beoordelen of de staatssteun terecht is.

De EU wil dat alle koolmijnen in de EU in 2050 dicht zijn vanwege de negatieve effecten op het klimaat. De lidstaten hebben afgesproken dan klimaatneutraal te zijn, maar in Polen is veel tegenstand onder meer door de gevolgen voor de werkgelegenheid. De EU heeft daar een fonds voor opgezet.

Polen is momenteel voor meer dan 70 procent van zijn energiebehoefte afhankelijk van kool. Het land had al plannen om dit in 2040 te hebben teruggebracht tot 11 procent. Tien jaar later zou het dan zijn afgelopen met de mijnbouw. Milieugroeperingen hebben er bij de regering op aangedrongen dit te versnellen en zo snel mogelijk een einde te maken aan een van Europa's grootste bronnen van vervuiling.

