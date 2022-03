Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne zijn al meer dan 1 miljoen vluchtelingen uit het naburige Oekraïne Polen binnengekomen.

Dat meldt de Poolse grenspolitie maandag.

Alleen al op zondag staken 142.300 mensen de grens over, meldden de autoriteiten op Twitter. Dat is het hoogste aantal voor een enkele dag sinds het begin van de oorlog.

Uit informatie van het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat de meerderheid Oekraïense burgers zijn, maar er waren ook mensen uit Oezbekistan, Wit-Rusland, India, Nigeria, Marokko en de VS.

Duitsland

In Duitsland zijn inmiddels meer dan 50.000 vluchtelingen uit Oekraïne aangekomen. Maar aangezien er in de Europese Unie geen grenscontroles zijn kan het aantal veel hoger zijn, aldus een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Berlijn. De teller stond zondag op ruim 37.000. Veel vluchtelingen zijn doorgereisd vanuit Polen.

Ook buurlanden als Hongarije, Roemenië, Slowakije en Moldavië hebben veel vluchtelingen ontvangen.

De Verenigde Naties meldden zondag dat de afgelopen tien dagen ruim 1,5 miljoen mensen Oekraïne zijn ontvlucht. De volkerenorganisatie sprak van de snelst groeiende vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog.

