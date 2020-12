Polen, Hongarije en Duitsland bereiken voorlopig akkoord over rechtsstaat en EU-middelen

Polen en Hongarije hebben met het Duitse EU-voorzitterschap een vergelijk gevonden over de geblokkeerde Europese meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds. "Er is een afspraak in de driehoek Warschau-Berlijn-Boedapest", zo verklaarde de Poolse vicepremier Jaroslaw Gowin woensdag.

Angela Merkel en Viktor Orban in Sopron, Hongarije, op 19 augustus 2019.