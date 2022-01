De Poolse grenswacht maakte op dinsdag bekend dat de bouw van een grensmuur op de Pools-Wit-Russische grens begonnen is. Die zal een van de oudste bossen in Europa in twee splitsen.

De muur moet 186 kilometer lang worden, en zal naar verwachting 1,6 miljard zloty kosten (350 miljoen euro). Het Poolse parlement besliste in november om een grenswal op te werpen als respons op de duizenden migranten die sinds afgelopen zomer vanuit Wit-Rusland de Poolse grens proberen over te steken.

De Europese Unie beschuldigt Wit-Rusland ervan migranten met toeristenvisa in te vliegen vanuit het Midden-Oosten om ze dan de oversteek laten te maken naar EU-lidstaten met valse beloften. Volgens waarnemers is het een tactiek van de Wit-Russische president Loekasjenko om druk te zetten op het blok als vergelding voor Europese sancties.

Noodtoestand

De migranten zitten al maandenlang vast tussen wal en schip, in barre winterse omstandigheden. De Wit-Russische veiligheidstroepen jagen hen de grens over, waarop de Poolse grenswachters hen terugsturen. Sinds september heeft Polen de noodtoestand uitgeroepen in de grensstreek met Wit-Rusland, waardoor hulpverleners of journalisten geen toegang hebben tot het gebied.

. © Getty Images

Poolse natuurbeschermers waarschuwen voor de ecologische gevolgen van de grensmuur. De muur zal namelijk het uitgestrekte Bialowieza-woud opsplitsen. Het is een van de oudste wouden van Europa, en het laatste overblijfsel van het oerbos dat ooit nagenoeg heel Europa bedekte. Het is Unesco-werelderfgoed, en de bouw van de muur zou volgens biologen verregaande gevolgen hebben voor het unieke ecosysteem met duizenden diersoorten, waaronder de Europese bizon.

Een woordvoerster van de Poolse grenswacht zei gisteren (dinsdag) in lokale media dat 'de schade aan het milieu zo beperkt mogelijk wordt gehouden'. De Poolse autoriteiten verwachten dat het bouwwerk in juni 2022 voltooid is.

De muur moet 186 kilometer lang worden, en zal naar verwachting 1,6 miljard zloty kosten (350 miljoen euro). Het Poolse parlement besliste in november om een grenswal op te werpen als respons op de duizenden migranten die sinds afgelopen zomer vanuit Wit-Rusland de Poolse grens proberen over te steken.De Europese Unie beschuldigt Wit-Rusland ervan migranten met toeristenvisa in te vliegen vanuit het Midden-Oosten om ze dan de oversteek laten te maken naar EU-lidstaten met valse beloften. Volgens waarnemers is het een tactiek van de Wit-Russische president Loekasjenko om druk te zetten op het blok als vergelding voor Europese sancties.De migranten zitten al maandenlang vast tussen wal en schip, in barre winterse omstandigheden. De Wit-Russische veiligheidstroepen jagen hen de grens over, waarop de Poolse grenswachters hen terugsturen. Sinds september heeft Polen de noodtoestand uitgeroepen in de grensstreek met Wit-Rusland, waardoor hulpverleners of journalisten geen toegang hebben tot het gebied.Poolse natuurbeschermers waarschuwen voor de ecologische gevolgen van de grensmuur. De muur zal namelijk het uitgestrekte Bialowieza-woud opsplitsen. Het is een van de oudste wouden van Europa, en het laatste overblijfsel van het oerbos dat ooit nagenoeg heel Europa bedekte. Het is Unesco-werelderfgoed, en de bouw van de muur zou volgens biologen verregaande gevolgen hebben voor het unieke ecosysteem met duizenden diersoorten, waaronder de Europese bizon.Een woordvoerster van de Poolse grenswacht zei gisteren (dinsdag) in lokale media dat 'de schade aan het milieu zo beperkt mogelijk wordt gehouden'. De Poolse autoriteiten verwachten dat het bouwwerk in juni 2022 voltooid is.