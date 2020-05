De Poolse president Andrzej Duda heeft Malgorzata Manowska benoemd als hoofd van het Hooggerechtshof. De bezorgdheid over de onafhankelijkheid van het hof neemt daarmee toe.

De nieuwe topman bij justitie geldt als een nauwe bondgenoot van justitieminister Zbigniew Ziobro. Hij had een hoge functie op het ministerie van Justitie tijdens Ziobro's eerste ambtstermijn in de regering. Andrzej Zoll, het gewezen hoofd van het Poolse grondwettelijke hof, bekritiseerde de beslissing. Hij zei dat Duda niet 'het belang van de staat heeft vooropgesteld', maar wel dat van zijn partij. 'Buiten de Commissaris voor de Mensrenchten zie ik vandaag geen enkele overheidsdienst die onafhankelijk is van de regeringspartij', zei Zoll op tv-zender TVN24.

Het Hooggerechtshof wordt voorgezeten door iemand 'die bekendstaat voor zijn nauwe banden met politici', zei Bartlomiej Przymusinski van Iustitia, de grootste organisatie van rechters in Polen. Przymusinski meent ook dat de juiste selectieprocedure niet is gevolgd. Een meerderheid van de rechters van het Hooggerechtshof, juridische experts en politici van de oppositie deelden die bezorgdheid.

