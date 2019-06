De poging van de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini (Lega) om in het Europees Parlement een eengemaakte eurosceptische fractie op poten te zetten, is mislukt. Zowel de Brexit Party van Nigel Farage als de conservatieve Poolse regeringspartij PiS (Recht en Rechtvaardigheid) haakt definitief af, zo maakten ze woensdag bekend. Voor de Polen is de pro-Russische houding van Salvini en co. onaanvaardbaar.

In het uittredende Europees Parlement zitten de rechtse, eurosceptische en anti-Europese partijen verspreid over drie fracties. Salvini's Lega is de drijvende kracht achter het Europa van Naties en Vrijheid (ENF), waar ook het Vlaams Belang, het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen, de Nederlandse PVV van Geert Wilders en de voormalige Oostenrijkse regeringspartij FPÖ toe behoren. Nigel Farage en de Italiaanse Vijfsterrenbeweging vonden elkaar dan weer in het Europa van Vrijheid en Directe Democratie (EFDD), het Poolse PiS en de Britse Tories vormden de ruggengraat van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), waartoe ook de N-VA behoorde.

Salvini droomde ervan die krachten in het nieuwe parlement te verenigen in een grote eurosceptische fractie, maar komt nu van een kale reis thuis. Jaroslaw Kaczynski, de sterke man van de PiS, zei woensdag op de Poolse radio dat het feit dat de Italiaanse vicepremier, maar ook Marine Le Pen en het Duitse Alternative für Deutschland (AfD) bij Rusland aanschurken meer dan een brug te ver is. 'We hebben een probleem met de nieuwe fractie die Salvini wil vormen, want daar horen partijen bij die wij niet kunnen aanvaarden. Er is het Rassemblement National van mevrouw Le Pen. Er is ook Alternative für Deutschland. Die kunnen we onder geen enkele omstandigheid aanvaarden.'

De PiS staat al heel lang kritisch tegenover het Rusland van Vladimir Poetin. De partij dicht Moskou expansionistische ambities toe in Oekraïne en andere landen in het oosten. Verwacht wordt dat de PiS nu gewoon in de ECR-fractie blijft, waarvan het na de smadelijke nederlaag van de Tories bij de Europese verkiezingen probleemloos het leiderschap kan claimen.

De Brexit Party was in het VK de onbetwiste winnaar en stormt het Europees Parlement binnen met 29 zetels. Die partij liet woensdag eveneens verstaan dat ze niet op de vrijage van Salvini ingaat, maar gaf geen specifieke reden. Salvini had voor de verkiezingen gehoopt ook de Hongaarse regeringspartij van premier Viktor Orban van de Europese Volkspartij (EVP) te kunnen losweken, maar die lijkt nu toch weer het politieke centrum te zullen opzoeken.

Het AfD is daarmee voorlopig de enige grote partij die de sprong naar Salvini's nieuwe fractie Europese Alliantie van Volken en Naties (EAPN) zal maken. Op maandag 2 juli vindt de installatievergadering van het nieuwe Europees Parlement plaats en moet duidelijk zijn hoe het halfrond er de komende vijf jaar zal uitzien.