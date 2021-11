Een onderbreking van de gastransit zou de overeenkomsten tussen Rusland en Wit-Rusland schenden, zegt de Russische president Vladimir Poetin. Een waarschuwing aan het adres van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko. Poetin dringt ook aan op een directe dialoog tussen Angela Merkel en Loekasjenko.

Poetin zei in een interview met de Russische staatstelevisie dat hij hoopt dat Loekasjenko niet de transit van gas door Wit-Rusland zou tegenhouden, zoals hij gedreigd had.

Hij sprak twee keer met Loekasjenko. 'Hij heeft het daar niet één keer over gehad. Natuurlijk kan hij het in theorie wel doen, als leider van een transitland. Maar dat leidt tot niets goeds, en ik zal het er met hem natuurlijk over hebben. Een onderbreking van de gastransit zou de overeenkomsten tussen Rusland en Wit-Rusland schenden. Ik hoop dat het niet zover komt.'

Migrantencrisis

Het regime van Loekasjenko deed het dreigement omdat het aankijkt tegen nieuwe Europese sancties als reactie op de migrantencrisis aan de grens met Polen. De EU verwijt Loekasjenko, die vaak als de 'laatste dictator van Europa' beschouwd wordt, dat hij migranten uit crisisgebieden invliegt en naar EU-lid Polen stuurt.

Aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland zitten duizenden mensen, vooral uit Irak, Syrië en Jemen, in barkoude temperaturen te wachten om de grens met de EU over te kunnen steken. De voorbije maanden kwamen al zeker acht migranten om het leven in het grensgebied.

Zaterdagavond kwamen zowat 50 migranten Polen binnen nadat ze door een barricade aan de grens waren gebroken. Dat gebeurde in de buurt van de plaats Dubicze Cerkiewne, zegt de Poolse politie. Die meldt zondag dat 22 Irakezen zijn aangehouden.

Angela Merkel

Wegens de crisis stuurt Vladimir Poetin aan op een directe dialoog tussen Duitsland en het autoritaire regime in Wit-Rusland. 'Ik heb uit gesprekken met Alexander Loekasjenko en kanselier Angela Merkel begrepen dat ze bereid zijn met elkaar te praten', zei Poetin nog in het interview.

Vanwege de migrantencrisis aan de Europese buitengrens hadden Merkel en Poetin al meermaals contact. Merkel drong er bij de Russische leider op aan om tussenbeide te komen in het conflict. Later deelde het Kremlin mee dat Moskou wil meewerken aan een oplossing.

Het Kremlin zei tot slot dat Rusland niets te maken heeft met de crisis in de grensregio. Geen enkele Russische luchtvaartmaatschappij helpt 'deze mensen te transporteren', zei Poetin. Hij beschuldigde de Poolse grenswacht er wel van 'onmenselijk' te zijn.

