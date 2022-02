Russisch president Vladimir Poetin heeft beslist om de onafhankelijkheid van de separatistische regio's Donetsk en Loehansk te erkennen. Dat heeft het Kremlin bekendgemaakt.

Op vraag van de pro-Russische leiders uit de twee Oost-Oekraïnse gebieden Donetsk en Loehansk heeft de Russische president Vladimir Poetin beslist om beide regio's als onafhankelijk te erkennen. Dat laat het Kremlin in een statement weten. Het Russische staatshoofd heeft ook al de Duitse Bondskanselier Olaf Scholz en de Franse president Emmanuel Macron laten weten dat hij daartoe een decreet zal ondertekenen. 'Het gebruik van Oekraïne als instrument om de confrontatie met ons land aan te gaan, vormt een ernstige en zeer grote bedreiging voor ons', zei Poetin na een bijzondere vergadering met de Russische veiligheidsraad maandagnamiddag.

Tijdens een televisietoespraak zei Poetin dat de 'situatie in de Donbass in het oosten van Oekraïne is kritiek geworden'. Volgens Poetin is het hedendaagse Oekraïne 'gecreëerd door het communistische Rusland'. Vladimir Lenin was de 'auteur en architect van Oekraïne' waarbij hij Rusland 'benadeelde'.

Oekraïne is niet zomaar een buurland maar 'maakt deel uit van onze geschiedenis', zo citeert het staatspersbureau Sputnik News de Russische leider. Na zijn geschiedkundige uitleg begon Poetin de Oekraïense autoriteiten aan te vallen. Hij noemde de gebeurtenissen van 2014 waarbij demonstranten de pro-Russische president ten val brachten een 'staatsgreep'. Hij drong er bij Kiev bovendien op aan 'op te houden met militaire operaties'.

Veiligheidsraad

De erkenning betekent het de facto einde van de Minsk-processen om vrede en stabiliteit te brengen na de annexatie van de Krim en het begin van de oorlog in in Loehansk en Donetsk sinds 2014. Een diplomatieke oplossing voor de patstelling lijkt hiermee voorlopig dood en begraven. Waarnemers vrezen dat Poetins erkenning een voorbode van grootschalige stationering van Russische troepen in beide regio's betekent. De secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Russische Federatie, Gennady Zyuganov, heeft die piste intussen bevestigd. De Oekraïense separatisten, die gesteund worden door Rusland, hebben evenwel slechts delen van beide regio's in handen. Wat dat voor de andere delen van beide gebieden betekent, is voorlopig onduidelijk.

Russisch president Voldimir Zelenski heeft in een reactie een nationale veiligheidsraad bij elkaar geroepen. Ook had hij contact met Macron en Scholz. Die laatste heeft de Russische president Vladimir Poetin gewaarschuwd de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Luhansk niet als onafhankelijke staten te erkennen. Een dergelijke stap zou 'in flagrante tegenspraak' zijn met de akkoorden van Minsk voor de vreedzame regeling van het conflict in Oost-Oekraïne en zou een 'eenzijdige schending' van die akkoorden door Rusland betekenen, aldus Scholz in een telefoongesprek met Poetin op maandag, zo liet zijn woordvoerder weten.

Sancties

De voorzitters van de verschillende Europese instellingen zeiden maandagavond in een gezamenlijke reactie dat de Russische erkenning van de onafhankelijkheid van de separatistische gebieden Donetsk en Loehansk in het oosten van Oekraïne een flagrante schending vormt van het internationaal recht, de territoriale integriteit van Oekraïne en de Minsk-akkoorden.

De Russische president Vladimir Poetin heeft maandag een decreet ondertekend waarbij hij de onafhankelijkheid van de twee zelfverklaarde 'volksrepublieken' per direct erkent. Donetsk en Loehansk hebben zich jaren geleden al afgescheiden van Oekraïne, maar hun onafhankelijkheid wordt door de internationale gemeenschap niet erkend.

Dat Rusland dat nu toch doet, komt het land op nieuwe sancties van het Westen te staan Dat bevestigen Raadsvoorzitter Charles Michel en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. 'De EU en haar partners zullen eensgezind, vastbesloten en vastberaden reageren, in solidariteit met Oekraïne', zeggen samen in een statement methoge vertegenwoordiger Josep Borrell en Europees Parlementsvoorzitter Roberta Metsola.

Over mogelijke sancties van het Westen tegen Rusland in het geval van een schending van de territoriale integriteit van Oekraïne wordt al maanden achter de schermen onderhandeld. 'De Unie', bevestigen von der Leyen en Michel, 'herhaalt haar onwankelbare steun aan de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen.' Bij een goedgeplaatste Europese diplomaat verneemt Knack dat er 'iets zal komen, maar de Unie nog niet voluit zal gaan'. 'Er is een verschil tussen een invasie en de bestiging van hetgeen ze in feite al doen in Donetks en Loehansk', klinkt het.

Ook de Verenigde Staten kondigen intussen financieel-economische strafmaatregelen aan tegen beide seperatistische regio's. Brits premier Boris Johnson op zijn beurt hekelt evenens de erkenning volksrepublieken: Een flagrante overtreding van de soevereinitei van Oekraïne en een verwerping van de vredesakkoorden van Minsk', klinkt het. 'Dit is duidelijk in strijd met het internationaal recht. Het is een flagrante schending van de soevereiniteit en integriteit van Oekraïne, het is een verwerping van de akkoorden van Minsk,' zei Johnson op een persconferentie. Hij noemde het een 'slecht voorteken' voor de situatie in Oekraïne.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès vindt de erkenning van de seperatistische republieken door Moskou 'een schending van het internationaal recht en de Minsk-akkoorden'. De erkenning 'ondermijnt de diplomatieke initiatieven', zegt ze.

