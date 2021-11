Iedere eerste maandag presenteren Knack en het Fonds involvEU een terugblik op de Europese actualiteit met de podcast 'Waarom Europa?'. Deze maand: de ruzie tussen Warschau en Brussel, de stijgende energieprijzen, migratiespanningen, de brexit en de Duitse regeringsonderhandelingen.

In deze aflevering blikken journalist Joris Vanderpoorten en professor Europese Politiek Steven Van Hecke (KU Leuven) terug op een maand waarin de EU geconfronteerd wordt met weerbarstige Poolse rechters, Britten die moeilijk doen over de Noord-Ierse grensafspraken, een president die vluchtelingen inzet in een politiek steekspel en stijgende energieprijzen. Ook Knack-journalist Kamiel Vermeylen laat er zijn licht over schijnen.

In deze aflevering blikken journalist Joris Vanderpoorten en professor Europese Politiek Steven Van Hecke (KU Leuven) terug op een maand waarin de EU geconfronteerd wordt met weerbarstige Poolse rechters, Britten die moeilijk doen over de Noord-Ierse grensafspraken, een president die vluchtelingen inzet in een politiek steekspel en stijgende energieprijzen. Ook Knack-journalist Kamiel Vermeylen laat er zijn licht over schijnen.