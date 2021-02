Miljarden kostende plannen voor de bouw van een tunnel tussen de Britse provincie Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk worden volgens berichten in Britse media concreter.

Voorstellen van de spoorwegindustrie liggen momenteel ter studie, zo hebben zondag de kranten Sunday Times en Sunday Telegraph gemeld. De 40 kilometer lange tunnel zou tussen het Schotse Stranraer en het Noord-Ierse Larne ontstaan. Beide plaatsen zijn reeds met een veerdienst met elkaar verbonden.

Premier Boris Johnson zou een grote voorstander zijn van het project dat de rijtijd van Londen naar de Noord-Ierse hoofdtstd Belfast tot vier uur zou reduceren. Bovendien brengt de verbinding Noord-Ierland nauwer tot de rest van het land, wat gezien de brexit een wezenlijk punt is voor de conservatieve regeringsleider.

Terwijl Noord-Ierland ingevolge een gecompliceerde regeling sinds de brexit verder tot de Europese douane-unie behoort, is tussen de regio en de rest van het land in de Ierse Zee een tolgrens ontstaan, die voor leverinsgproblemen zorgt.

De ergernis over Johnson in de provincie is daarom geweldig groot. Nadenken over een verkeersverbinding tussen Groot-Brittannië en het Ierse eiland is al meer dan honderd jaar aan de gang, maar zelden zijn de plannen zo ver voortgeschreden.

Brug

De bouw van een brug geldt wegens de dikwijls krachtige wind in de Ierse Zee als niet realiseerbaar. Bovendien moeten de pijlers honderden meters diep in de zeebodem worden geramd. Een tunnel geldt daarom als realistischer. Zowat een jaar geleden heeft Schotland-minister Alister Jack gezegd dat het bouwwerk tegen 2030 klaar kan zijn. Als voorbeeld zou de Kanaaltunnel dienen die sinds 1994 het Verenigd Koninkrijk met het continent verbindt. Tegenwind komt er van de Confederatie van de Britse Industrie CBI. Die zegt volgens de Sunday Times dat het project een 'potentieel duur en ineffeciënt aanwenden van overheidsgeld' is.

