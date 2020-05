De Poolse regeringspartij PiS wil op de nieuwe datum van de presidentsverkiezingen zowel laten stemmen in stemlokalen als per brief. Parlementsleden van de PiS-fractie dienden daarvoor maandag een aanpassing van de kieswet in. De verkiezingen zouden oorspronkelijk vorige zondag, 10 mei, doorgaan, maar werden last minute uitgesteld vanwege het coronavirus. Er is nog geen nieuwe datum geprikt voor de presidentsverkiezingen.

De Poolse partijen raakten het de voorbije weken maar niet eens over hoe de presidentsverkiezingen georganiseerd moeten worden. Regeringspartij PiS was voorstander van een stemming per brief om zo alle gezondheidsrisico's uit te sluiten, terwijl de oppositie vroeg om uitstel. Een stemming per brief is in Polen echter nooit eerder georganiseerd, en dus was een wetswijziging nodig, waarvoor aanvankelijk onvoldoende steun was in het Poolse parlement.

Nu de verkiezingen uitgesteld werden, is er wel een meerderheid voor een stemming per brief. De 30 miljoen kiezers zullen echter zelf kunnen beslissen of ze stemmen per brief, of toch naar een stemlokaal gaan. Daarvoor is een wetswijziging nodig. Wie per brief wil stemmen, zal daarvoor een aanvraag moeten doen. PiS-kandidaat Andrzej Duda ligt in alle peilingen voorop.

