De voorsprong van oppositiepartij Labour op de regerende Tories van premier Boris Johnson is in een nieuwe peiling gestegen naar tien procentpunt. Dat is het grootste verschil sinds december 2013, zo blijkt donderdag uit een peiling van Yougov in opdracht van The Times.

De reden voor de goede resultaten is het schandaal waarin Johnson verwikkeld is geraakt. Tijdens de lockdown in mei 2020, woonde de premier een feestje bij in de tuin van Downing Street. Woensdag verontschuldigde hij zich daarvoor, door te stellen dat hij per abuis dacht dat het om een 'werkevenement' ging.

Enkele Tories, onder wie de leider van de Schotse Conservatieven Douglass Ross, hebben de premier al openlijk opgeroepen tot aftreden.

Na de verklaringen van Johnson, omschreef de krant Daily Mirror Johnson op de voorpagina als 'een schande'.

Nog volgens The Times zou Johnson zich in gesprekken met partijgenoten opstandig hebben gedragen. Hij heeft persoonlijk niets fout gedaan zou hij onder meer gezegd hebben. Volgens de krant heeft Johnson met zijn publieke excuses vooral tijd gekocht. Toch is de interne weerstand binnen de partij groot. 'Het is voorbij. Het is onverdedigbaar en het is verbazingwekkend hoe weinig steun hij binnen de fractie heeft', citeerde de krant een regeringslid.

Johnson heeft aftreden niet expliciet uitgesloten. Hij zei de resultaten van het officiële interne onderzoek naar de coronafeestjes af te willen wachten.

