Een Britse parlementaire commissie gaat een onderzoek instellen naar de vakantie van premier Boris Johnson op de Caraïben na zijn overwinning bij de parlementsverkiezingen van 2019.

Johnson en zijn verloofde Carrie Symonds brachten Nieuwjaar toen door op het privé-eiland Mustique, onderdeel van de Grenadines. In zijn verklaringen had de Conservatieve premier aangegeven dat het om een cadeau ging van 15.000 pond van de zakenman David Ross, een van de geldschieters van de Conservatieve Partij.

Ross zelf had verwarring gezaaid toen hij dat in eerste instantie ontkende. Daarna kwam hij daarop terug en liet via zijn woordvoerder weten dat het om een voordeel in natura ging.

De Britse verkiezingscommissie heeft nog maar pas een formeel onderzoek opgestart naar de luxueuze herinrichting van de ambtswoning van Johnson.

