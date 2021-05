Pablo Iglesias, de leider van de linkse partij Podemos, stapt uit de politiek. Dat heeft de Spaanse politicus dinsdagavond bekendgemaakt na de nederlaag van links bij de regionale verkiezingen in Madrid.

'We hebben gefaald', zo verklaarde de 42-jarige oprichter en leider van Podemos aan aanhangers van zijn partij. 'Ik denk dat het vandaag duidelijk is dat ik er niet meer toe kan bijdragen om de institutionele kracht van onze beweging te consolideren.' 'Ik geef al mijn functies op. Ik verlaat de politiek, in de betekenis van partijpolitiek, institutionele politiek', deelde hij nog mee.

Iglesias gaf aan dat hij geen 'obstakel' wilde vormen voor de nodige vernieuwing binnen de partij. Iglesias noemde de verkiezingsoverwinning van de Partido Popular (PP) en de goede score van de extreemrechte partij Vox een 'tragedie'. Hij omschreef de PP ook als 'Trumpistisch rechts'.

Iglesias had in maart zijn functie van vicepremier in de Spaanse regering opgegeven om mee te doen aan de verkiezingen in Madrid, maar hij haalde niet het verhoopte resultaat. Volgens de voorlopige verkiezingsuitslag wint zijn alliantie Unidas Podemos wel drie zetels in het regionale parlement, maar is ze daarmee slechts de vijfde partij.

'We hebben gefaald', zo verklaarde de 42-jarige oprichter en leider van Podemos aan aanhangers van zijn partij. 'Ik denk dat het vandaag duidelijk is dat ik er niet meer toe kan bijdragen om de institutionele kracht van onze beweging te consolideren.' 'Ik geef al mijn functies op. Ik verlaat de politiek, in de betekenis van partijpolitiek, institutionele politiek', deelde hij nog mee. Iglesias gaf aan dat hij geen 'obstakel' wilde vormen voor de nodige vernieuwing binnen de partij. Iglesias noemde de verkiezingsoverwinning van de Partido Popular (PP) en de goede score van de extreemrechte partij Vox een 'tragedie'. Hij omschreef de PP ook als 'Trumpistisch rechts'. Iglesias had in maart zijn functie van vicepremier in de Spaanse regering opgegeven om mee te doen aan de verkiezingen in Madrid, maar hij haalde niet het verhoopte resultaat. Volgens de voorlopige verkiezingsuitslag wint zijn alliantie Unidas Podemos wel drie zetels in het regionale parlement, maar is ze daarmee slechts de vijfde partij.