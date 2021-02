Onderzoekers van de universiteit van Oxford willen met een klinische studie onderzoeken of het coronavaccin van AstraZeneca ook bij minderjarigen werkt.

Het is de bedoeling de door de universiteit en AstraZeneca ontwikkelde entstof te testen op 300 vrijwilligers tussen 6 en 17 jaar. De eerste tests beginnen nog deze maand.

Er zullen 240 proefpersonen het vaccin krijgen, de anderen een controlemiddel.

'Het is belangrijk te onderzoeken hoe kinderen en jeugdigen op de entstof reageren, zodat ook kinderen van een inenting kunnen profiteren', zegt Andrew Pollard van de universiteit van Oxford volgens een zaterdag verspreide mededeling. De meeste kinderen worden niet ziek van het virus.

Onlangs heeft de plaatsvervangende medische hoofdadviseur van de regering, Jonathan Van-Tam, gezegd dat er meerdere studies aan de gang zijn om vaccins voor kinderen te ontwikkelen.

Volgens de vereniging van kinderartsen Royal College of Paediatrics and Child Health kan covid-19 ook bij kinderen tot de dood of zwaar ziek zijn leiden. Maar het is ook duidelijk dat de mortaliteit door covid-19 bij kinderen aanzienlijk lager is dan bij volwassenen.

