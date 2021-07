In een deel van Noord-Italië is grote schade ontstaan na enorme regenval. De regio Lombardije, die bijzonder werd getroffen door de stortregens, wil de noodtoestand laten uitroepen voor onder meer de provincies Varese, Como en Lecco.

Ten oosten van het Lago Maggiore werden brandweerlieden opgeroepen naar tientallen plekken in Varese. Hevige regenval veroorzaakte daar aardverschuivingen en overstromingen. Beelden tonen modderstromen die auto's meesleurden en huizen binnendrongen.

Hulpverleners in de provincie Como waren dinsdag al ingezet bij meer dan honderd hulpoperaties. Wegen in het gebied raakten geblokkeerd en mensen zaten vast in huizen. De stormen richtten ook schade aan in de regio's Veneto en Friuli-Venezia Giulia. Ook voor donderdag waarschuwen de autoriteiten voor noodweer in het uiterste noorden van Lombardije.

