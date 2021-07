Hongarije wil geen geld uit het Europese relancefonds indien de Europese Unie de uitkering afhankelijk maakt van de afschaffing van de wet die minderjarigen toegang verbiedt tot content over homoseksualiteit of geslachtsveranderingen.

Dat heeft premier Viktor Orban laten opnemen in een verordening die vrijdagavond in het Hongaarse staatsblad is verschenen.

De Commissie vertraagt de goedkeuring van het Hongaarse relanceplan 'op grond van haar politieke afwijzing van de nationale wetgeving ter bescherming van kinderen', zo luidt het in de verordening van Orban. De nationalistische premier wil in deze context enkel een akkoord aanvaarden waarin 'de Europese Commissie geen voorwaarden oplegt die niet voor andere lidstaten gelden'.

De Hongaarse wet ligt onder vuur omdat ze minderjarigen de toegang tot informatie over niet-heteroseksuele levenswijzen verbiedt. De Commissie opende vorige week een inbreukprocedure tegen het land omdat de wet volgens haar discriminerend is en ook op verscheidene andere punten de Europese wetgeving schendt.

7,2 miljard

De Commissie ontkent echter dat er een expliciet verband is tussen dit geschil en het uitblijven van groen licht voor het Hongaarse relanceplan. De verordening over het Europese relancefonds omvat elf criteria die de Commissie bij de beoordeling van de nationale plannen moet toetsen. Die slaan onder meer op de klimaat- en digitaliseringsdoelstellingen, en op de bescherming van de steunfondsen tegen fraude en corruptie. Voor Hongarije is ongeveer 7,2 miljard euro steun voorzien.

Tot dusver heeft de Commissie de relanceplannen van 18 van de 27 lidstaten goedgekeurd, waaronder dat van België.

