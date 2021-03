De Hongaarse premier Viktor Orban trekt de dertien Europarlementsleden van zijn partij Fidesz terug uit de fractie van de Europese Volkspartij (EVP). Dat heeft hij woensdagochtend aangekondigd nadat de fractie een aanpassing van het reglement had goedgekeurd die het mogelijk maakt om nationale delegaties te schorsen of uit te sluiten.

'Ik kondig hierbij aan dat de Europarlementsleden van Fidesz de EVP-fractie verlaten', zo schrijft Orban in een brief aan fractieleider Manfred Weber. De aanpassing van het interne reglement is volgens de Hongaarse regeringsleider 'een vijandige daad tegenover Fidesz en onze kiezers'. Met de parlementsleden van Fidesz wordt de EVP-fractie met dertien zetels verminderd tot 174 leden. Daarmee blijft de formatie van christendemocratische en conservatieve partijen wel ruimschoots de grootste politieke formatie in het Europees Parlement. Of Orbán ook de overkoepelende Europese Volkspartij verlaat, is nog niet duidelijk.

De socialistische familie is 145 leden sterk. De EVP had Fidesz in maart 2019 geschorst uit de partij omwille van de aantastingen van de fundamentele rechten in Hongarije en de anti-Europese retoriek van Orban. De Europarlementsleden van Fidesz bleven in die periode wel steeds lid van de fractie.

Here's the letter from Orban to Weber, in which the former announces his MEPs will no longer be part of the EPP. He calls the amendments to the rules 'a hostile move which deprives the Hungarian voters from their democratic rights'. https://t.co/q7Tz9sc6I3 pic.twitter.com/TmoWMpQ1p2 — Kmlvrmln (@kmlvrmln) March 3, 2021

'Ik kondig hierbij aan dat de Europarlementsleden van Fidesz de EVP-fractie verlaten', zo schrijft Orban in een brief aan fractieleider Manfred Weber. De aanpassing van het interne reglement is volgens de Hongaarse regeringsleider 'een vijandige daad tegenover Fidesz en onze kiezers'. Met de parlementsleden van Fidesz wordt de EVP-fractie met dertien zetels verminderd tot 174 leden. Daarmee blijft de formatie van christendemocratische en conservatieve partijen wel ruimschoots de grootste politieke formatie in het Europees Parlement. Of Orbán ook de overkoepelende Europese Volkspartij verlaat, is nog niet duidelijk. De socialistische familie is 145 leden sterk. De EVP had Fidesz in maart 2019 geschorst uit de partij omwille van de aantastingen van de fundamentele rechten in Hongarije en de anti-Europese retoriek van Orban. De Europarlementsleden van Fidesz bleven in die periode wel steeds lid van de fractie.