De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja wil dat haar aanhangers hun acties opvoeren. Ze riep in een videoboodschap op tot meer stakingen en vroeg haar landgenoten niet te wijken voor "intimidatie".

In Wit-Rusland wordt al bijna twee weken massaal gedemonstreerd tegen het regime van Aleksander Loekasjenko. Die heerst al een kwarteeuw met harde hand over de voormalige Sovjetstaat. Boze burgers denken dat op grote schaal verkiezingsfraude is gepleegd om de 65-jarige president in het zadel te houden.

Loekasjenko sluit nieuwe verkiezingen uit. Zijn veiligheidstroepen hebben hard opgetreden tegen betogers. De oppositie heeft leger en de politie opgeroepen het volk te beschermen en de bevelen van de president te negeren. 'We vragen jullie de geschiedenis in te gaan als helden van het volk van Wit-Rusland', zei politica Maria Kolesnikova.

