De Franse kustwacht heeft donderdagochtend twintig migranten gered wier boot tijdens de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk in moeilijkheden was geraakt. Dat heeft de Franse maritieme prefectuur meegedeeld. Onder de migranten bevonden zich twee vrouwen, twee kinderen en twee zuigelingen.

De kustwacht had de gammele boot opgemerkt omstreeks 04.30 uur voor de kust van Dannes. Hun vaartuig bleek met motorproblemen te kampen. Ze werden opgepikt en overgebracht naar de haven van Boulogne-sur-mer, waar ze werden opgevangen door de brandweer. Sinds begin dit jaar zijn volgens tellingen van het Franse persbureau AFP al minstens 293 migranten gered die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te maken.

Vooral sinds de invoering van coronamaatregelen proberen steeds meer migranten het Kanaal over te steken. De weersomstandigheden zijn relatief gunstig, en door de coronacrisis zien migranten minder kansen om aan boord van vrachtwagens het VK te bereiken. Volgens een gespecialiseerde politiebron profiteren de migranten ook van de sluiting van de stranden tijdens de coronacrisis. Het zorgde er mee voor dat de lokale bevolking de ordediensten niet meer kon waarschuwen bij pogingen om het Kanaal over te steken.

