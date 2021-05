Het aantal bootmigranten op de Middellandse Zee tussen Noord-Afrika en Sicilië neemt sterk toe. Meer dan 2.000 mensen zijn op korte tijd op het Italiaanse eiland Lampedusa aangekomen. In Italië wordt alarm geslagen, omdat het aantal aankomende migranten drie keer hoger ligt dan een jaar geleden. Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson roept de EU-lidstaten op tot hulp.

In de nacht van zondag op maandag hebben patrouilleschepen voor Lampedusa honderden mensen uit kleine boten gehaald en aan land gebracht. Andere bootmigranten bereikten zelf de kust. Het aantal mannen, vrouwen en kinderen die in een periode van 24 uur aankwamen op Lampedusa is daarmee gestegen tot 2.128. Lampedusa telt normaal gezien slechts zowat 6.000 inwoners.

Nello Musumeci, de president van Sicilië, spreekt over een 'menselijk drama van migranten in de Middellandse Zee' dat niet opgelost geraakt. 'Iedereen weet dat in de komende weken veel migranten op zee zullen sterven, maar niemand reageert. Niet in Rome, noch in Brussel', schreef hij op Facebook. Volgens cijfers van de Verenigde Naties zijn dit jaar al meer dan 500 migranten gestorven op de Middellandse Zee.

Ook private waarnemers hebben de voorbije weken vastgesteld hoe veel migranten in kleine bootjes de gevaarlijke oversteek naar Europa wagen, vaak vanuit Libië of Tunesië. Als reden daarvoor wordt verwezen naar het goede weer in mei, met vaak een kalme zee.

Migratiepact

Sinds begin dit jaar kwamen volgens een schatting van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zowat 12.900 migranten naar Italië. Over dezelfde periode een jaar eerder waren dat er nog 4.180.

De Italiaanse regering liet dit weekend weten naar oplossingen te zoeken. Rome zou de bootmigranten snel over de Europese landen willen verdelen, maar veel EU-lidstaten kanten zich daartegen.

Bevoegd Europees commissaris Johansson riep de EU-lidstaten maandag in Brussel op om migranten uit Italië op te vangen. Ze zegt te beseffen dat dit moeilijk is door de coronapandemie, maar benadrukt dat het mogelijk is. 'Nu is het tijd om solidair te zijn met Italië en te helpen', aldus Johansson.

De Commissie heeft intussen contacten gelegd met andere lidstaten om te polsen of zij een inspanning zouden willen doen. Alles blijft echter afhankelijk van vrijwillige gestes. Johansson brak daarom een lans voor de goedkeuring van het migratiepact dat de Commissie in september vorig jaar heeft voorgesteld en structurele oplossingen voor steun aan lidstaten in nood bevat. (Belga)

