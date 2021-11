In totaal zijn dinsdag 292 mensen gered uit kleine bootjes op het Kanaal. Dat hebben de Franse maritieme autoriteiten bekendgemaakt. Een gestage stroom migranten probeert Groot-Brittannië te bereiken.

Verschillende schepen van de Franse marine, kustwacht en douane en een helikopter van de marine waren betrokken bij de reddingsoperaties, zei de Franse maritieme prefectuur bevoegd voor het Kanaal en de Noordzee woensdag. De geredde migranten werden naar de havens van Calais en Duinkerke gebracht, waar ze werden verzorgd door hulpverleners. Tot eind augustus werden bijna 16.000 migranten gered op het Kanaal tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. Dat is een aanzienlijke stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Evenveel mensen hebben met succes de Britse kust bereikt.

De Britse regering, die in de nasleep van de brexit strengere migratieregels heeft ingevoerd, wil de stroom aan illegale aankomsten graag terugdringen. Londen en Parijs hebben onlangs afgesproken om hun controles langs de kust te verscherpen. Honderden migranten wachten momenteel in Calais op een kans om over te steken, terwijl er inspanningen worden geleverd om hen te voorzien van fatsoenlijk onderdak. De Franse autoriteiten, die vaak kleine migrantenkampen ontruimen, willen een nieuwe 'jungle' in Calais voorkomen. Dat was een berucht tentenkamp waar meer dan 9.000 migranten woonden, tot de politie het in 2016 ontruimde.

Middellandse Zee

De Duitse reddingsorganisatie Sea-Eye heeft woensdag meer dan 70 migranten gered op de Middellandse Zee. De mensen zaten samengepakt in een houten bootje en probeerden zo de Middellandse Zee over te steken. Dat meldt de Duitse ngo zelf.

De Sea-Eye 4, het grote schip dat de organisatie gebruikt voor reddingsacties, moest de voorbije 48 uur al een paar keer uitvaren. Samen met Mission Lifeline, een andere hulporganisatie voor mensen in nood op zee, redde Sea-Eye dinsdag verschillende bootvluchtelingen. In totaal waren er 400 mensen aan boord.

Volgens de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken kwamen dit jaar 53.700 migranten toe in Italië. Zij vertrekken vaak in Noord-Afrika en wagen zich aan de gevaarlijke oversteek op de Middellandse Zee om Europa te bereiken. Vorig jaar rond dezelfde tijd lag het cijfer nog op 28.350 nieuwkomers.

