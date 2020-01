Voor het eerst heeft een leider van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging die tot een lange celstraf veroordeeld is, zonder begeleiding de gevangenis mogen verlaten. De activist Jordi Cuixart verliet donderdagavond de gevangenis in Lledoners, in Catalonië. Hij werd door verwanten opgehaald.

Voordat de 44-jarige activist in de wagen stapte, zwaaide hij naar de fotografen en maakte hij lachend het overwinningsteken, maar hij zei niets.

Cuixart zal niet in het openbaar optreden, deelde de organisatie Òmnium Cultural mee, die Cuixart ondanks zijn veroordeling blijft leiden. De ondernemer kreeg 48 uur penitentiair verlof omdat hij een vierde van zijn celstraf van negen jaar uitgezeten heeft. Zaterdagavond moet hij weer de gevangenis in.

Cuixart en een andere activist, Jordi Sànchez, werden vorige herfst samen met zeven politici van de regio in het noordoosten van Spanje schuldig verklaard aan opruiing wegens hun rol in het onwettige onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober 2017. Ze kregen gevangenisstraffen tot dertien jaar.

Amnesty International eiste onlangs de 'onmiddellijke vrijlating' van Cuixart en politoloog Sànchez. De veroordeling van beide mannen bedreigt volgens de mensenrechtenorganisatie de vrijheid van meningsuiting en van vreedzame vergadering. 'Legale protestacties worden gecriminaliseerd', aldus Amnesty.

Cuixart en Sànchez hadden in de 'hete herfst' van 2017 onder meer in Barcelona protestbetogingen geleid. Ze maakten echter geen deel uit van de regionale regering of het parlement, dat na het referendum een onafhankelijkheidsbesluit goedkeurde.

