Alexander Schallenberg (ÖVP) heeft maandag de eed afgelegd als nieuwe kanselier van Oostenrijk. De voormalige minister van Buitenlandse Zaken volgt partijgenoot Sebastian Kurz op, die aftrad omdat hij wordt geviseerd in een corruptieonderzoek.

De 52-jarige nieuwe kanselier neemt een even streng standpunt als Kurz in wat betreft migratie.

Schallenberg wordt op zijn beurt opgevolgd door carrièrediplomaat Michael Linhart, die nog ambassadeur in Parijs was. Politieke ervaring deed hij op als onder meer raadgever voor gewezen kanselier Wolfgang Schüssel (ÖVP).

Corruptieonderzoek

Kurz was enkele dagen geleden eerder in opspraak gekomen. De Oostenrijkse justitie zei te vermoeden dat het ÖVP-kopstuk vijf jaar geleden media heeft omgekocht met belastinggeld. Kurz wilde zo zijn mars naar de top bespoedigen.

In 2017 werd hij met zijn 31 jaar de jongste regeringsleider ter wereld. Sinds begin 2020 regeerde hij met de Groenen.

Kurz blijft wel ÖVP-partijleider en wordt fractieleider in het parlement.

