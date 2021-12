De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer wordt de nieuwe bondskanselier en partijvoorzitter van de Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP).

Dat heeft het partijbestuur vrijdag unaniem beslist. De 49-jarige Nehammer volgt zijn partijgenoot Alexander Schallenberg op, die donderdag na amper anderhalve maand als kanselier de handdoek in de ring gooide.

De stoelendans werd in gang gezet toen voormalig bondskanselier Sebastian Kurz in oktober zijn mandaat ter beschikking had gesteld. Kurz kondigde donderdag bovendien aan zich volledig uit de politiek terug te trekken.

Dat heeft het partijbestuur vrijdag unaniem beslist. De 49-jarige Nehammer volgt zijn partijgenoot Alexander Schallenberg op, die donderdag na amper anderhalve maand als kanselier de handdoek in de ring gooide.De stoelendans werd in gang gezet toen voormalig bondskanselier Sebastian Kurz in oktober zijn mandaat ter beschikking had gesteld. Kurz kondigde donderdag bovendien aan zich volledig uit de politiek terug te trekken.