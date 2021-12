De Oostenrijkse minister van Milieu en Mobiliteit, Leonore Gewessler, heeft twee projecten voor nieuwe snelwegen geschrapt. Het is niet de bedoeling dat 'onze toekomst gebetonneerd' wordt, zegt de politica van de Groenen.

Het gaat met name om een snelweg van 19 kilometer ten noorden van de hoofdstad Wenen, waarvan bijna de helft via een tunnel onder een natuurreservaat zou lopen, met een prijskaartje van bijna 2 miljard euro. Daarnaast gaat ook de bouw van een nieuwe snelweg in de deelstaat Neder-Oostenrijk niet door.

De beslissing om de projecten te schrappen, zijn het gevolg van een 'klimaatcheck' waarbij de economische voordelen en de milieueffecten tegen elkaar worden afgewogen. Gewessler had vorig jaar beslist om grote wegenbouwprojecten daaraan te onderwerpen.

'Ik wil niet dat we over twintig jaar zeggen: we hebben miljarden belastinggeld begraven en onze toekomst gebetonneerd', aldus de minister. De ervaring heeft geleerd dat nieuwe wegen tot meer verkeer leiden, zei Gewessler nog, die ook benadrukte dat niet alleen voertuigen, maar ook bouwwerkzaamheden veel CO2 uitstoten.

De burgemeester van Wenen, de sociaaldemocraat Michael Ludwig, reageerde al misnoegd op de beslissing. Hij noemde het 'een klap voor de levenskwaliteit van de mensen'.

De Groenen kwamen begin 2020 voor het eerst mee aan de macht in Oostenrijk. Ze stapten in een door conservatieven gedomineerde regering en bedongen daarbij grote inspraak in milieukwesties. Gewessler is sindsdien als minister van Milieu, Klimaat, Mobiliteit, Energie en Innovatie ook mee bepalend in het infrastructuurbeleid. Zo verlaagde ze eerder al de spoorwegtarieven aanzienlijk.

