De Oostenrijkse minister van Integratie Susanne Raab heeft dinsdag de controversiële 'kaart van politieke islam' verdedigd. Op de kaart staan 623 moslimorganisaties, verenigingen en moskeeën en hun hoofdkantoren in Oostenrijk.

'Dit gaat geenszins over een algemene achterdocht tegen moslims', zei de minister in de Duitse krant Die Welt. 'Het gaat om de gezamenlijke strijd tegen de politieke islam als voedingsbodem voor extremisme', aldus de minister nog.

Vertegenwoordigers van de Oostenrijkse oppositie en van moslimgroeperingen hebben kritiek geuit op het feit dat alle islamitische organisaties op de kaart zijn aangegeven, ongeacht of zij al dan niet islamistische antidemocratische neigingen hebben.

Een organisatie van jonge moslims liet zaterdag al weten dat ze een klacht zal indienen tegen de kaart.

De Raad van Europa riep Oostenrijk maandag op om de kaart terug te trekken aangezien veel moslims zich gestigmatiseerd en bedreigd voelen. Er zijn namelijk adressen en andere details van de organisaties gepubliceerd.

Besloten achterkamertjes

Volgens Raab klopt het niet dat moslimvertegenwoordigers gevaar lopen nu de kaart gepubliceerd is. 'Als iemand zegt dat hij een moslimorganisatie wil oprichten, maar niet wil dat iemand dat weet, of zelfs maar weet wat hij doet en wie hij is, dan toont dat precies het probleem aan, namelijk dat je liever in besloten achterkamertjes preekt', aldus de minister.

De kaart is net interessant voor moslims die niets te maken willen hebben met extremisme. 'Zij zouden ook moeten weten naar welke moskee ze gaan en welke structuren en ideologieën daarachter zitten', besluit ze.

