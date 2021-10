De Oostenrijkse Groenen, de kleine coalitiepartner van de regerende conservatieve partij ÖVP, hebben donderdag hun twijfels geuit over de toekomst van het kanselierschap van Sebastian Kurz. De kanselier kwam in opspraak nadat hij beschuldigd werd betrokken te zijn in een corruptieschandaal. De Groenen hebben het ontslag van de coalitiepartner wel nog niet gevraagd.

Volgens het openbaar ministerie werden in de periode tussen 2016 en 2018 lovende artikels en peilingen in het voordeel van Kurz gepubliceerd. De advertentieruimte zou zijn gekocht met belastingsgeld van het ministerie van Financiën, dat toen onder leiding van de conservatieven stond. Op dat moment was Kurz minister van Buitenlandse Zaken.

Woensdag kondigde het parket aan dat een onderzoek gestart werd naar Kurz, negen andere verdachten en drie organisaties voor verschillende feiten. Er vonden ook huiszoekingen plaats, onder meer in het hoofdkwartier van de partij ÖVP.

De Groenen hebben gereageerd op het schandaal en zeggen dat 'een nieuwe stadium' in de zaak is bereikt. Gesprekken tussen president Alexander Van der Bellen en leiders van de verschillende partijen, waaronder ÖVP, staan gepland voor donderdag en vrijdag.

De oppositie heeft donderdag wel aangekondigd een motie van wantrouwen in te dienen als Kurz niet zou aftreden. Dit werd bekend gemaakt tijdens een speciale zitting van de Nationale Raad. 'Hij kan het ambt niet blijven beoefenen zonder dat Oostenrijk erdoor wordt aangetast', reageerde Pamela Rendi-Wagner van de sociaaldemocratische SPÖ.

Kurz zelf ontkende de beschuldigingen in een persbericht en kondigde in een interview op de televisie aan dat hij kanselier zal blijven.

