Het Oostenrijkse gerecht is een onderzoek gestart naar een mogelijke valse getuigenis die kanselier Sebastian Kurz afgelegd heeft voor een parlementaire commissie. Dat heeft een woordvoerder van justitie bevestigd.

De commissie onderzoekt het beruchte Ibizagate, een schandaal dat in 2019 geleid heeft tot de val van de vorige regering, die bestond uit de extreemrechtse Vrijheidspartij (FPÖ) van toenmalig vicepremier Heinz-Christian Strache en de christendemocratische ÖVP van Kurz. Uit een video, die gemaakt werd in 2017, was namelijk gebleken dat Strache bereid was zich te laten omkopen door een vrouw die zich voordeed als een familielid van een Russische miljonair. Strache nam ook ontslag als partijvoorzitter.

De liberale partij NEO's heeft nu een klacht ingediend, waarin staat dat Kurz en zijn kabinetschef voor de commissie hebben gelogen over mogelijke politieke inmenging in de benoeming van Thomas Schmid, een vertrouweling van Kurz, aan het hoofd van staatsbedrijf OeBAG. De 34-jarige Kurz liet al weten geen stap opzij te willen zetten, zelfs in het geval van een veroordeling.

