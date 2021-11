Geen vaccin? Betalen! In verscheidene Europese lidstaten introduceren regeringen financiële sancties voor vaccinweigeraars.

De covid-pandemie waart opnieuw in alle hevigheid op het Europese toneel rond. In heel wat lidstaten zijn er de afgelopen weken opnieuw strengere maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de impact op de zorgsector te beperken. Een al dan niet algemene vaccinatieverplichting maakt steeds vaker deel uit van het receptenboek.

Zo geeft de Oostenrijkse regering van bondskanselier Alexander Schallenberg haar inwoners tot en met 1 februari de tijd om zich te laten vaccineren. In Griekenland heeft de regering van eerste minister Kyriakos Mitsotakis dinsdagmiddag een vaccinatieverplichting voor de 60-plussers aangekondigd. Ook in België moet het zorgpersoneel binnenkort gevaccineerd zijn - een algemene verplichting is er in ons land (nog?) niet. Bij onze oosterburen zegt toekomstig kanselier Olaf Scholz een voorstander te zijn van een algemene vaccinatieverplichting.

Vraag die vaak circuleert: hoe dwing je dat in de praktijk überhaupt af? Tegenstanders van de verplichte vaccinatie beargumenteren vaak dat je niet-gevaccineerden moeilijk kan gaan oppakken. Anderen menen op hun beurt dat het een coronacertificaat de deelname aan de maatschappij dusdanig bemoeilijk dat het om een de facto verplichting gaat. In Griekenland en Oostenrijk wil men het intussen over een nog andere boeg gooien. Daar moeten boetes de inwoners ertoe aanzetten om zich toch te laten vaccineren.

Zeker in het Alpenland lopen die bedragen flink op. Uit een eerste wetsontwerp blijkt dat iedereen met een hoofdverblijfplaats in Oostenrijk een financiële straf riskeert die tot maar liefst 7.200 euro kan oplopen indien de persoon in kwestie tweemaal een uitnodiging voor een vaccin aan zich laat voorbijgaan. Enkel voor zwangere vrouwen, kinderen onder de twaalf jaar en mensen die zwaar ziek worden van een vaccin gelden er in de huidige tekst uitzonderingen. De boetes zullen ook van toepassing zijn voor wie een boosterprik krijgt, zo leert het wetsontwerp dat de krant Die Presse kon inkijken.

In Griekenland toont men zich wat milder. Daar gaat vanaf 16 januari een wetsontwerp van kracht dat 60-plussers beboet met een geldstraf van 100 euro per maand indien ze zich niet laten prikken. Die boete zal worden toegevoegd aan de belastingafrekening. Reeds in de zomer voerde de regering-Mitsokis een vaccinatieverplichting in voor het zorgpersoneel. Wie niet aan de voorwaarden voldoet, kan net zoals in België geschorst of ontslagen worden. Momenteel zijn er in Griekenland nog 580.000 niet-gevaccineerde 60-plussers, gaf Mitsotakis dinsdagmiddag te kennen.

Intussen lijkt de piek van het aantal besmettingen in onder meer Oostenrijk, Duitsland en Denemarken stilaan over zijn hoogtepunt heen. Oostenrijk riep vorige week een lockdown in het leven, terwijl het gros van de Duitse deelstaten de maatregelen ook hebben aangescherpt - daar gaat het om de eerste kleine daling sinds begin november. Ook in Nederland, waar er een lockdown light geldt, is het aantal bevestigde besmettingen intussen aan het stabiliseren.Wel zit de testcapaciteit bij onze noorderburen compleet op het tandvlees. Goed nieuws is er ook in eigen land nu het aandeel besmettingen dat leidt tot ziekenhuisopnames is gedaald ten opzichte van begin november.

