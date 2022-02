In enkele van onze buurlanden zijn woensdag maatregelen aangekondigd om de energiefactuur voor de gezinnen te verlichten.

In Duitsland bijvoorbeeld krijgen gezinnen met een beperkt inkomen en studenten een eenmalig bedrag om de stijgende energieprijzen te helpen dragen. Volgens minister van Wonen Klara Geywitz gaat het om 1,6 miljoen mensen in 710.000 huizen, naast 485.000 studenten. Alleenstaanden krijgen er 135 euro en koppels 175 euro. Per inwonend gezinslid komt daar 35 euro bovenop. Voor studenten gaat het om een som van 115 euro. De maatregel kost de overheid bijna 190 miljoen euro, aldus Geywitz. Het geld wordt in de zomer gestort, als de meesten hun gepeperde eindafrekening kunnen verwachten. Een btw-verlaging wees de SPD-minister af.

In het Verenigd Koninkrijk wordt nog aan een plan gewerkt, dat donderdag zou worden aangekondigd. Elk gezin zou daarbij zo'n 200 pond (omgerekend 240 euro) korting op zijn energiefactuur krijgen. Volgens The Times gaat de regering voor miljarden aan staatsleningen ter beschikking stellen van de energieleveranciers, die dan de kortingen aan hun klanten moeten doorrekenen. Voor de lage inkomens zouden er extra maatregelen komen, zoals een verlenging van de huidige korting op de verwarmingsfactuur. De prijzen in het Verenigd Koninkrijk zijn geplafonneerd, maar volgende week zal regulator Ofgem de nieuwe tarieven vanaf april bekendmaken en daar wordt een stevige prijsstijging verwacht.

De jongste prognoses gaan uit van een klim met 49 procent. Maar aangezien de Britse regering leningen verstrekt aan de energieleveranciers om de gevolgen voor de klant te verzachten, moeten de bedrijven die lening ooit wel terugbetalen. En dus dreigt op termijn toch weer een hogere factuur, zeker als de energieprijzen niet snel dalen, menen critici. Sommige experts denken dat de hoge energieprijzen nog jaren kunnen aanhouden.

In Duitsland bijvoorbeeld krijgen gezinnen met een beperkt inkomen en studenten een eenmalig bedrag om de stijgende energieprijzen te helpen dragen. Volgens minister van Wonen Klara Geywitz gaat het om 1,6 miljoen mensen in 710.000 huizen, naast 485.000 studenten. Alleenstaanden krijgen er 135 euro en koppels 175 euro. Per inwonend gezinslid komt daar 35 euro bovenop. Voor studenten gaat het om een som van 115 euro. De maatregel kost de overheid bijna 190 miljoen euro, aldus Geywitz. Het geld wordt in de zomer gestort, als de meesten hun gepeperde eindafrekening kunnen verwachten. Een btw-verlaging wees de SPD-minister af. In het Verenigd Koninkrijk wordt nog aan een plan gewerkt, dat donderdag zou worden aangekondigd. Elk gezin zou daarbij zo'n 200 pond (omgerekend 240 euro) korting op zijn energiefactuur krijgen. Volgens The Times gaat de regering voor miljarden aan staatsleningen ter beschikking stellen van de energieleveranciers, die dan de kortingen aan hun klanten moeten doorrekenen. Voor de lage inkomens zouden er extra maatregelen komen, zoals een verlenging van de huidige korting op de verwarmingsfactuur. De prijzen in het Verenigd Koninkrijk zijn geplafonneerd, maar volgende week zal regulator Ofgem de nieuwe tarieven vanaf april bekendmaken en daar wordt een stevige prijsstijging verwacht. De jongste prognoses gaan uit van een klim met 49 procent. Maar aangezien de Britse regering leningen verstrekt aan de energieleveranciers om de gevolgen voor de klant te verzachten, moeten de bedrijven die lening ooit wel terugbetalen. En dus dreigt op termijn toch weer een hogere factuur, zeker als de energieprijzen niet snel dalen, menen critici. Sommige experts denken dat de hoge energieprijzen nog jaren kunnen aanhouden.