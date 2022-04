Ook Denemarken voert onderhandelingen met Rwanda over een nieuwe procedure om asielzoekers over te brengen naar het kleine Oost-Afrikaanse land.

Het Verenigd Koninkrijk kondigde daarover vorige week al een akkoord aan, dat intussen felle kritiek kreeg.

Denemarken staat intussen al een tiental jaar bekend om zijn hard migratiestandpunt, en ook onder de sociaaldemocratische premier Mette Frederiksen blijft dat beleid gehandhaafd. Vorig jaar al werd een wet goedgekeurd die Kopenhagen toelaat om vluchtelingen die op Deens grondgebied aankomen, over te brengen naar asielcentra in partnerlanden. Tot dusver werden echter nog geen akkoorden gesloten met andere landen. De Verenigde Naties en de Europese Commissie uitten, net zoals mensenrechtenorganisaties, al snel kritiek op de plannen.

'Onze dialoog met de Rwandese regering omvat een mechanisme voor de transfer van asielzoekers', zei minister van Immigratie Mattias Tesfaye in een verklaring aan Reuters. Tesfaye werd zelf in Denemarken geboren als zoon van een Ethiopische vluchteling.

Een deal met Rwanda heeft als doel een 'waardiger benadering van migratie dan de criminele netwerken van mensensmokkelaars die actief zijn op de Middellandse Zee', aldus Tesfaye. Die deal is er nog niet, maar de Deense parlementsleden die het migratiedossier opvolgen, worden donderdag verwacht op een bijeenkomst over het onderwerp.

Met het vorige week in Kigali aangekondigde akkoord tussen Rwanda en het Verenigd Koninkrijk moet Londen duizenden vluchtelingen naar Rwanda kunnen overbrengen. De Britse regering hoopt zo het zakenmodel van de mensensmokkelaars te doorbreken. In ruil krijgt Kigali van Londen ruim 144 miljoen euro.

