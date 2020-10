Bij de huiszoekingen die de Franse politie maandag heeft uitgevoerd in het onderzoek naar de onthoofde Franse leerkracht, is maandag de voorzitter van de Franse ngo Ummah Charity opgepakt. Dat is meegedeeld door het parket van Senlis, ten noorden van Parijs.

Billal Righi werd opgepakt wegens 'de weigering van de betrokkene om de decoderingssleutel van zijn computers en zijn mobiele telefoons mee te delen', meldt de procureur.

Righi had zaterdag op Twitter aangekondigd dat hij een fonds wilde oprichten. Dat moest dienen als steun voor een van de ouders van een leerling die op internet een campagne had opgestart tegen de leraar die later werd vermoord, verduidelijkt de Franse krant Le Figaro.

Ummah Charity is een ngo die in 2010 werd opgericht en die gevestigd is in Creil (Oise). De ngo stelt zich voor als een 'Franse humanitaire organisatie voor internationale solidariteit en ontwikkeling, met als doel het lijden van de armste mensen ter wereld te verlichten'.

Boodschap

De geschiedenisleerkracht Samuel Paty werd vrijdag onthoofd in Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) door een 18-jarige Tsjetsjeen, nadat hij Mohammed-cartoons had getoond in de les. De dader werd door de politie doodgeschoten.

De Franse politie had maandagmorgen verschillende operaties opgestart in het onderzoek naar de onthoofding van de Franse leerkracht. De acties zijn niet gericht tegen personen die 'noodzakelijkerwijs verband houden met het onderzoek' naar de moord op Samuel Paty, maar zijn bedoeld om 'een boodschap over te brengen: (...) geen minuut uitstel voor de vijanden van de Republiek', zo had minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin meegedeeld.

De Franse premier Jean Castex kondigde maandag aan dat er ook 'andere acties en maatregelen volgen'. 'We gaan ook de strijd aan tegen online haat', benadrukte Castex. Hij wil in het bijzonder aandacht besteden aan 'de veiligheid van leraren en personeel in onderwijsinstellingen'.

Online haat

Intussen zijn al vijftien mensen opgepakt. De Franse speurders pakten maandag nog vier andere verdachten op, onder wie een persoon die eerder al veroordeeld werd voor terroristische daden en die verklaart dat hij contact heeft gehad met de dader. Eerder werden verschillende mensen uit de omgeving van de dader opgepakt, onder wie zijn ouders, zijn grootvader en zijn jongere broer, de vader van een leerling uit de klas van de leraar en een islamistische militant. Sinds de moord zijn er zowat tachtig onderzoeken geopend voor online haat.

Een witte mars ter ere van Samuel Paty vindt dinsdagavond plaats in Conflans-Sainte-Honorine. De nationale hommage voor de leerkracht vindt woensdagmiddag plaats op de binnenplaats van de Sorbonne. (Belga)

