In het gerechtelijk onderzoek naar de moord op de Franse leraar Samuel Paty zijn vier scholieren opgepakt: drie voor medeplichtigheid, een voor lasterlijke aanklacht.

Woensdag zijn opnieuw vier scholieren opgepakt in het gerechtelijk onderzoek naar de moord op de Franse leraar Samuel Paty. Dat is donderdag uit juridische bron vernomen. Paty werd op 16 oktober onthoofd, nadat hij karikaturen van de islamitische profeet Mohammed had getoond aan zijn leerlingen. Dat is donderdag uit juridische bron vernomen.

Drie van de minderjarigen, 13 en 14 jaar oud, zijn opgepakt op verdenking van 'medeplichtigheid aan een terroristische moord'. Ze worden ervan verdacht het slachtoffer te hebben aangewezen aan de moordenaar Abdoullakh Anzorov voor hun college in Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). De vierde wordt verdacht van 'lasterlijke aanklacht'. Het gaat in dit geval om de dochter van Brahim Chnina, de ouder die aan de basis lag van een haatcampagne op sociale media tegen de vermoorde leraar.

Woensdag zijn opnieuw vier scholieren opgepakt in het gerechtelijk onderzoek naar de moord op de Franse leraar Samuel Paty. Dat is donderdag uit juridische bron vernomen. Paty werd op 16 oktober onthoofd, nadat hij karikaturen van de islamitische profeet Mohammed had getoond aan zijn leerlingen. Dat is donderdag uit juridische bron vernomen.Drie van de minderjarigen, 13 en 14 jaar oud, zijn opgepakt op verdenking van 'medeplichtigheid aan een terroristische moord'. Ze worden ervan verdacht het slachtoffer te hebben aangewezen aan de moordenaar Abdoullakh Anzorov voor hun college in Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). De vierde wordt verdacht van 'lasterlijke aanklacht'. Het gaat in dit geval om de dochter van Brahim Chnina, de ouder die aan de basis lag van een haatcampagne op sociale media tegen de vermoorde leraar.