Onderhandelaars van de Europese Raad en het Parlement zijn er niet in geslaagd een akkoord te vinden over de verdeling van de Europese landbouwsubsidies voor de komende jaren. Dat bevestigde de voorzitter van de landbouwcommissie in het parlement Norbert Lins vrijdagochtend op een persconferentie. De gesprekken gaan in juni wellicht verder, maar 'het vertrouwen moet opnieuw worden opgebouwd.'

De 27 Europese landbouwministers en het Europees Parlement trachtten de afgelopen week na een jarenlange voorbereiding het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van 2023 tot eind 2027 af te kloppen. Het gaat om een pakket van 270 miljard euro, wat van het landbouwbeleid de grootste slokop van Europees geld maakt.

De miljarden aan landbouwsubsidies zijn van levensbelang voor de twaalf miljoen Europese landbouwers, maar ook de klimaatbeweging volgt de onderhandelingen met argusogen: een vergroening van de landbouw is cruciaal om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de Europese Unie te kunnen halen, benadrukte vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans meermaals. Precies dat laatste aspect zorgde voor een blokkering in de onderhandelingen. De Raad en het parlement raakten het niet eens over het tempo van en de voorwaarden aan de vergroening.

Vertrouwen opbouwen

Norbert Lins, de voorzitter van de Landbouwcommissie in het Europees Parlement en de hoofonderhandelaar voor het halfrond, reageert teleurgesteld. 'Dit is niet alleen nefast voor het insitutionele evenwicht in de EU, maar ook voor de landbouwers en voor de klimaatbeweging. We zijn uiteraard bereid om verder te onderhandelen, maar het vertrouwen moet opnieuw opgebouwd worden', zei de Duitser vrijdagvoormiddag op een persconferentie. 'We moeten argumenten uitwisselen om tot een compromis te komen, en dat soort discussie is er de voorbije dagen niet geweest.'

Volgens Lins is er nu een 'korte pauze' nodig om daarna in de loop van juni verder te onderhandelen. Ook de Raad hoopt de gesprekken in juni verder te zetten, maar concrete afspraken zijn er nog niet, zegt de woordvoerster van het Portugees voorzitterschap Catarina Faria aan het Duitse persagentschap dpa. Portugal, dat het roterend voorzitterschap van de Raad nog tot eind juni in handen heeft, dringt aan op een akkoord voor het einde van zijn mandaat.

